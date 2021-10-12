Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря

Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса. Политик отправлен под домашний арест до 7 декабря.

«Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года включительно», — привело РИА «Новости» слова судьи во время заседания.

Сам Медведчук заявил, что не удовлетворен решением суда о назначении ему в виде меры пресечения домашнего ареста по новым обвинениям.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчук и его соратник по ОПЗЖ Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Вскоре после этого Медведчука обвинили в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны и отправили под домашний арест. Козак находится в розыске.