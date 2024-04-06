06 апреля 2024, 13:31
Сырский заявил о сложной для ВСУ обстановке на поле боя
Главком ВСУ Сырский: ситуация на поле боя остается сложной
Обстановка на восточном фронте для украинской армии остается особенно сложной из-за наступательных действий российских войск на трех направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.
«Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной», — подчеркнул военный.
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Он указал на преимущество ВС России в ракетах и артиллерийских боеприпасах. Особенно непростая обстановка сложилась на Артемовском направлении в районах Клещеевки и Часового Яра, а также на Авдеевском направлении.
Напряженная ситуация наблюдается на Ореховском, Лиманском и Херсонском направлениях, добавил Сырский.
Ранее сообщалось, что украинское военное руководство решило устроить новое контрнаступление с использованием истребителей F-16. Сырский готов осуществить план уже в 2024 году.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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