Спецоперация 06 апреля 2024, 13:31 Сырский заявил о сложной для ВСУ обстановке на поле боя Главком ВСУ Сырский: ситуация на поле боя остается сложной Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Обстановка на восточном фронте для украинской армии остается особенно сложной из-за наступательных действий российских войск на трех направлениях. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остается сложной», — подчеркнул военный.

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Он указал на преимущество ВС России в ракетах и артиллерийских боеприпасах. Особенно непростая обстановка сложилась на Артемовском направлении в районах Клещеевки и Часового Яра, а также на Авдеевском направлении.

Напряженная ситуация наблюдается на Ореховском, Лиманском и Херсонском направлениях, добавил Сырский.

Ранее сообщалось, что украинское военное руководство решило устроить новое контрнаступление с использованием истребителей F-16. Сырский готов осуществить план уже в 2024 году.