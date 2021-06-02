Только президент США Джозеф Байден может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект станет мощным оружием в руках России, которая получит дополнительный козырь.

Об этом в Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу», — подчеркнул он.

В конце мая Байден назвал ведение санкций против «Северного потока — 2» контрпродуктивным, так как строительство трубопровода практически завершено.

Глава МИД республики Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что будет противодействовать запуску газопровода до пуска газа и говорить о победе России в этом вопросе пока рано. Он признал, что шансы достроить «Северный поток — 2» довольно большие. Но подчеркнул, что «ничто не проиграно, пока игра не закончена».