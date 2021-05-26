На Украине не намерены отступаться от борьбы с «Северным потоком — 2». В МИД страны заявили, что пока говорить о победе России в вопросе реализации проекта рано.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что противодействовать строительству газопровода будут до пуска газа. Его слова привела «Европейская правда».

«Мое правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не пустили по „Северному потоку — 2“, мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что «ничто не проиграно, пока игра не закончена». Тем не менее, добавил Кулеба, шансы достроить «Северный поток — 2» довольно большие.

Президент США Джо Байден на днях заявил о бессмысленности новых санкций против газопровода. Проект он назвал практически завершенным. Новые ограничения только больше осложнят отношения с Европой.

Прокладку «Северного потока — 2» пришлось приостановить почти на год после введения первого пакета санкций со стороны США. Проект покинула компания Allseas, предоставлявшая судно-трубоукладчик.