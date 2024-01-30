Мир 30 января 2024, 16:22 Зеленский нашел способ, как вернуть украинцев домой Зеленский предложил Западу отбирать деньги у беженцев и отдавать Украине РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу не платить пособие украинским беженцам, а передавать средства Киеву. Об этом он заявил в интервью ARD.

По его словам, некоторые украинцы получают средства и за рубежом, и в родной стране.

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«Я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины», — пояснил Зеленский.

Политик добавил, что эти деньги украинские власти распределяли в зависимости от того, где находится гражданин.

До этого Зеленский заявлял, что покинувшие страну мужчины должны вернуться домой. Он надеялся, что благодаря этому ВСУ смогут дополнительно мобилизовать людей.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее обвинил президента Украины в том, что тот не может справиться с коррупцией. Миллионы долларов, которые идут на помощь Киеву, разворовываются чиновниками, пояснил он.