Мир 30 января 2024, 16:03 «Обворовывают собственную армию». Польский генерал — об украинских политиках и военных Польский генерал Скшипчак: военные и политики Украины обворовывают армию страны Global Look Press

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Украинские должностные лица массово расхищают военную помощь Запада, поскольку ожидают поражения ВСУ. Такое мнение высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова привело издание Fakt.

«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают собственную армию», — заявил Скшипчак.

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По его словам, украинцы присвоили сотни миллионов долларов, выделенных на обеспечение ВСУ. В итоге военнослужащим приходится воевать буквально без боеприпасов. На фоне такого высокого уровня коррупции Киев лишился доверия партнеров, указал он.

Генерал возмутился, что союзники «отдают последнее, опустошая склады», но все это идет не на фронт, а в чужие карманы. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не справился с коррупцией в армии. Такая ситуация делает помощь Киеву бессмысленной, подытожил Скшипчак.

Ранее Зеленский признал, что Европа в одиночку не сможет поддерживать Украину оружием и деньгами в том объеме, как это было, когда страна получала финансирование со стороны США.