Мир 29 января 2024, 13:23 Зеленский отреагировал на случаи насильственной мобилизации украинцев Зеленский признал факты насильственной мобилизации украинцев Yuri Gripas / Global Look Press

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На Украине были случаи насильственной мобилизации граждан. Чтобы подобное не повторялось, нужно цифровизировать процесс. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленский в интервью немецкому каналу ARD.

Зеленский назвал «неправильным», когда сотрудники военкоматов забирали украинцев прямо на улице. Таким образом он прокомментировал многочисленные видео в Сети, на которых мужчин задерживают в транспорте и общественных местах для последующей отправки в ряды ВСУ.

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По мнению украинского президента, сотрудники военкоматов не должны этого делать. Он обратился к военным и депутатам с просьбой продумать поправки в законопроект о мобилизации, чтобы у украинцев «не было шансов» ходить по улице. При этом Зеленский добавил, что покинувшие страну мужчины должны вернуться на родину.

В конце 2023 года президент Украины объявил о планах пополнить ряды ВСУ за счет мобилизованных. Украинской армии не хватает порядка 500 тысяч человек. Бывший премьер Украины Николай Азаров объяснил, что новая волна мобилизации нужна из-за колоссальных потерь ВСУ в результате летнего контрнаступления.