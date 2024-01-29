29 января 2024, 13:23
Зеленский отреагировал на случаи насильственной мобилизации украинцев
Зеленский признал факты насильственной мобилизации украинцев
На Украине были случаи насильственной мобилизации граждан. Чтобы подобное не повторялось, нужно цифровизировать процесс. Об этом заявил президент Украины Владимира Зеленский в интервью немецкому каналу ARD.
Зеленский назвал «неправильным», когда сотрудники военкоматов забирали украинцев прямо на улице. Таким образом он прокомментировал многочисленные видео в Сети, на которых мужчин задерживают в транспорте и общественных местах для последующей отправки в ряды ВСУ.
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По мнению украинского президента, сотрудники военкоматов не должны этого делать. Он обратился к военным и депутатам с просьбой продумать поправки в законопроект о мобилизации, чтобы у украинцев «не было шансов» ходить по улице. При этом Зеленский добавил, что покинувшие страну мужчины должны вернуться на родину.
В конце 2023 года президент Украины объявил о планах пополнить ряды ВСУ за счет мобилизованных. Украинской армии не хватает порядка 500 тысяч человек. Бывший премьер Украины Николай Азаров объяснил, что новая волна мобилизации нужна из-за колоссальных потерь ВСУ в результате летнего контрнаступления.
Владимир Зеленский
Военные
Украина
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