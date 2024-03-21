Мир 21 марта 2024, 23:18 Не только оружие. Франция заявила о готовности расширить помощь Украине Глава Генштаба Франции: помощь Украине может выйти за рамки поставок оружия РИА «Новости»

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Западная помощь Украине может не ограничиться поставками оружия. Об этом, как сообщило агентство AFP, заявил начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — подчеркнул военный.

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По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон «знает, что стоит на кону на Украине» и своими заявлениями об отправке войск пытался поддержать эту страну.

При этом Буркхард предупредил, что НАТО необходимо готовиться к любому развитию событий.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Первая группа составит около двух тысяч человек. При этом, по словам директора СВР, во французской армии сильно обеспокоены ростом числа граждан страны, которые погибли на Украине.