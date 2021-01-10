Зеленский мог привиться российской вакциной, предположили в раде

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса, предположил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.

По мнению парламентария, российская вакцина от COVID-19 — самая эффективная на сегодня. При этом Кива не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь.

Позиция Зеленского по борьбе с пандемией коронавируса, по словам украинского депутата, ежедневно «забирает сотни жизней». Он отметил, что из-за этого жители страны «проклинают» главу государства.

Начиная с 8 января на Украине ввели локдаун, который продлится до 24 числа. Президент Владимир Зеленский пояснил, что ужесточение мер позволит снизить количество новых случаев коронавируса.

Харьковская компания «Биолек» отправила в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения страны Максим Степанов.