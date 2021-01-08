Зеленский объяснил, зачем нужен локдаун на Украине
По словам украинского лидера, введенный карантин не будет таким жестким, каким был весенний. Более того, локдаун решили сделать более лояльным, чем в других странах.
«Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — привела слова Зеленского пресс-служба президента Украины.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что локдаун позволит не только избежать увеличения количества заболевших, но и уменьшить нагрузку на больницы. Кроме того, ограничительные меры помогут снизить заболеваемость и обычным сезонным гриппом.
Локдаун продлится на Украине до 24 января. Весь этот период нельзя будет проводить массовые мероприятия, будут закрыты школы, вузы и торговые центры. Также все кафе и рестораны должны продавать еду и напитки только навынос.