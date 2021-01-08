Зеленский объяснил, зачем нужен локдаун на Украине

Начиная с 8 января на Украине действуют жесткие карантинные меры. Президент страны Владимир Зеленский объяснил, что локдаун необходим для сокращения числа больных.

По словам украинского лидера, введенный карантин не будет таким жестким, каким был весенний. Более того, локдаун решили сделать более лояльным, чем в других странах.

«Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — привела слова Зеленского пресс-служба президента Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что локдаун позволит не только избежать увеличения количества заболевших, но и уменьшить нагрузку на больницы. Кроме того, ограничительные меры помогут снизить заболеваемость и обычным сезонным гриппом.

Локдаун продлится на Украине до 24 января. Весь этот период нельзя будет проводить массовые мероприятия, будут закрыты школы, вузы и торговые центры. Также все кафе и рестораны должны продавать еду и напитки только навынос.