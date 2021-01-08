Украинский Минздрав получил заявку на регистрацию «Спутника V»

Харьковская компания «Биолек» отправила в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Компания „Биолек“ подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка. <…> Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей», — процитировало Степанова РИА «Новости».

Украинский министр добавил, что теперь удастся увидеть не политические лозунги, а то, что именно представляет из себя российский препарат. По его словам, о качестве документов можно будет говорить только после их предоставления. Кроме того, тогда можно будет «более откровенно» говорить о вакцине.

Начиная с 8 января на Украине ввели локдаун, который продлится до 24 числа. Президент Владимир Зеленский пояснил, что ужесточение мер позволит снизить количество новых случаев коронавируса.