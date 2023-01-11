Мир 11 января 2023, 09:51 Зеленский лишил Медведчука и трех депутатов украинского гражданства Миллиардера Медведчука лишили украинского гражданства РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», миллиардера Виктора Медведчука и трех депутатов. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет об оппозиционных политиках Тарасе Козаке, Ренате Кузьмине и Андрее Дергаче.

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По словам украинского лидера, он принял такое решение на основании материалов, которые ему предоставили Служба безопасности Украины и Государственная миграционная служба страны. При этом он заявил, что это «не последние такие решения».

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Ранее певец Филипп Киркоров ответил на введенные против него санкции на Украине. Он обратился к Зеленскому и назвал его «зайкой моей». Артист отметил, что бывший актер, ныне украинский лидер, слишком вошел в роль и играет по западному сценарию, который ведет страну и его самого «к пепелищу».

Кроме Киркорова в санкционный список попали Лолита Милявская, Анна Нетребко, Леонид Якубович, Михаил Галустян, главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие. Всего в список включили 119 фамилий.