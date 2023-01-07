Важное 07 января 2023, 19:01 Украина ввела санкции против 119 известных росийских деятелей Зеленский подписал закон о новых санкциях против 119 российских деятелей

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях против российских артистов и журналистов. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Всего в списке 119 фамилий, среди которых оказались исполнители Михаил Шуфутинский, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Клава Кока (Клавдия Высокова), телеведущие Леонид Якубович, Михаил Галустян и Жанна Бадоева, блогер Амиран Сардаров, главный редактор RT Маргарита Симоньян, общественный деятель Александр Дугин и другие.

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Под ограничения подпал бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, работающий сейчас в петербургском «Зените», за то, что не осудил проведение специальной военной операции.

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Санкции предусматривают полную блокировку активов лиц из санкционного списка, а также прекращение любых коммерческих, экономических и финансовых обязательств с их участием.

Это не первый указ, ограничивающий права людей, который украинский лидер подписал на сегодняшний день. Зеленский своим указом лишил гражданства 13 священников канонической Православной церкви Украины.

По данным СМИ, гражданства лишились викарий Тульчинской епархии, епископ Сергий Ладыжинский, а также митрополит Брацлавской и Тульчинской епархий Ионофан.

Лишение священников гражданства произошло после массовых обысков СБУ в церквях и монастырях, а также после передачи Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавре в подчинение государства.