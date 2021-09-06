Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — сказал министр в эфире телеканала «Интер».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин готов провести переговоры с украинским лидером. Глава государства считает, что печальное состояние российско-украинских отношений необходимо исправлять. При этом от Киева не исходит инициативы по проведению встречи.

Также Песков подчеркивал, что Путин не будет обсуждать с Зеленским тему Крыма, так как для России ее не существует. По словам пресс-секретаря, в политике Украины сейчас доминирует русофобский подход.

Как заявлял Путин, отношения России и Украины рано или поздно будут восстановлены в полноформатном масштабе. Такое мнение он высказывал во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)