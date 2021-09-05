Пресс-секретарь Кремля Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как ситуацию в отношениях между странами надо исправлять. Но взаимной политической воли из Украины нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — объяснил ситуацию глава президентской пресс-службы.

Ранее Песков подчеркнул, что для российской стороны темы принадлежности Крыма не существует, поэтому этот вопрос не может быть поднят на переговорах Путина и Зеленского. По словам представителя Кремля, украинский президент хочет обсудить с российским лидером Крым, однако явно не стой точки зрения, что это российский регион.

На этой неделе во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин отметил, что отношения России и Украины в любом случае восстановятся в полном масштабе.