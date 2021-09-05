Для российской стороны темы принадлежности Крыма не существует, поэтому этот вопрос не может быть поднят на переговорах президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. <…> Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там», — объяснил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что Россия хочет улучшения отношений с Украиной, однако власти соседнего государства никакой воли в этом направлении пока не проявили. По словам Пескова, украинцы сами должны разбираться со своими президентами. Представитель Кремля подчеркнул, что в политике Украины сейчас доминирует русофобский подход.

Ранее во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что отношения России и Украины рано или поздно будут восстановлены в полноформатном масштабе.