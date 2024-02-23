Мир 23 февраля 2024, 08:47 Зеленский дерзко высказался о своем переизбрании Зеленский заявил, что останется у власти при проведении выборов на Украине James McGill/Keystone Press Agency/globallookpress

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Владимир Зеленский уверен, что останется у власти, если на Украине пройдут выборы. В интервью телеканалу Fox News, нынешний президент сказал, что у него «наибольшая поддержка в современном обществе».

«Итак, если у нас пройдут выборы прямо сейчас, люди выберут меня. Знаете, я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся», — заявил Зеленский.

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Глава государства также оправдал отсутствие выборов в стране введением военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский добавил, что «выборов никто не отменял».

Также Зеленский заявил, что не намерен заключать новых соглашений, похожих на минские.

Ранее бывший депутат парламента Украины Валерий Карпунцов заявил, что легитимность Зеленского как президента окажется под сомнением, когда истекут полномочия главы. Зеленскому пригрозили уголовной статьей за узурпацию власти.