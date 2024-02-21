Мир 21 февраля 2024, 23:10 Зеленскому пригрозили уголовной статьей за узурпацию власти Зеленского предупредили о последствиях за отказ от проведения выборов РИА «Новости»

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Легитимность Зеленского как президента окажется под сомнением после 21 мая, когда, согласно конституции, истекут его полномочия. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Валерий Карпунцов, которого цитирует «Страна.ua».

По его словам, если действующий глава государства решит отказаться от проведения выборов, то он подпадет под уголовную статью, а его действия нужно будет расценивать как узурпацию власти.

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«Это уже квалифицируется по Уголовному кодексу», — подчеркнул Карпунцов.

Также он сказал, что нынешнее состояние законодательства Украины не адаптировано под сегодняшнюю ситуацию, и надо либо менять его, либо принимать необходимые меры для проведения выборов.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского запланировал провести 25 февраля конференцию о будущем Украины. По его словам, на нее приглашены все высокопоставленные чиновники, военно-политическое руководство, представители СБУ и ГУР.