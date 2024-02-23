Мир 23 февраля 2024, 05:09 «Не хотим повторять». Зеленский — о заключении новых минских соглашений Зеленский заявил об отказе от заключения новых соглашений, подобных минским РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не намерен заключать новых соглашений, похожих на минские. Об этом он сказал в беседе с телеканалом Fox News.

«Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — заявил он и отметил, что говорит о «безопасности» Украины.

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Также Зеленский не согласился с мнением американского президента Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта за 24-48 часов.

Ранее бывший депутат парламента Украины Валерий Карпунцов заявил, что легитимность Зеленского как президента окажется под сомнением после 21 мая, когда, согласно конституции, истекут его полномочия. Он отметил, что если украинский глава откажется от выборов, то подпадет под уголовную статью, а его действия можно будет расценивать как узурпацию власти.