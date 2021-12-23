Зеленский аплодировал сам себе на встрече с послами. Видео

Офис президента Украины Владимира Зеленского показал ролик, в котором глава государства поздравил послов страны с праздником. На видео Зеленский выступал перед самим собой и сам себе аплодировал.

Кадры появились в Telegram-канале «Политика страны». На них Зеленский вместе со своей женой Еленой и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой внимательно слушали выступление президента.

На сайте офиса Зеленского также опубликованы фотографии мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы Украины.

Несколькими днями ранее украинский президент устроил для журналистов и послов вечеринку с костром и шашлыками.

Ранее депутаты из Львова и Ровно попросили президента Украины и Верховную раду переименовать Россию в Московию, а граждан РФ — в московитов. Они подчеркнули, что Россия неправомерно пользуется своим названием, а переименование поможет восстановить историческую справедливость.