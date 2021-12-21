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    21 декабря 2021, 23:45

    Зеленский позвал послов и журналистов к костру на шашлыки и глинтвейн

    УНИАН: Президент Украины Зеленский устроил для послов и журналистов вечеринку у костра

    Александра Ломейко

    Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальную встречу. Собравшихся у большого костра угощали национальными блюдами под аутентичную музыку.

    Вечеринка состоялась в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины в государственной резиденции «Синегора», сообщило агентство УНИАН.

    «Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра. Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку», — сказано в материале.

    Зеленский сам принял участие в неформальном общении. Некоторые послы танцевали и пили глинтвейн. Желающим разливали вино и предлагали отведать сырные и мясные блюда, в том числе шашлык.

    В конференции, которая проходит в Ивано-Франковской области, участвуют около 90 послов Украины, представляющих интересы страны в мире.