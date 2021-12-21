Зеленский позвал послов и журналистов к костру на шашлыки и глинтвейн

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальную встречу. Собравшихся у большого костра угощали национальными блюдами под аутентичную музыку.

Вечеринка состоялась в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины в государственной резиденции «Синегора», сообщило агентство УНИАН.

«Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра. Все приглашенные угощаются гуцульскими блюдами и слушают живую аутентичную гуцульскую музыку», — сказано в материале.

Зеленский сам принял участие в неформальном общении. Некоторые послы танцевали и пили глинтвейн. Желающим разливали вино и предлагали отведать сырные и мясные блюда, в том числе шашлык.

В конференции, которая проходит в Ивано-Франковской области, участвуют около 90 послов Украины, представляющих интересы страны в мире.