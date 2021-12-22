Депутаты из Львова и Ровно попросили президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду переименовать Россию в Московию, а граждан РФ — в московитов. По мнению политиков, своим названием Россия пользуется неправомерно.

В обращении Львовского и Ровенского областных советов указано, что переименование поможет восстановить историческую справедливость, сообщила «Газета.ru».

После того, как Россия будет переименована в Московию, депутаты рекомендуют использовать новое название на государственном, официальном, общественном уровнях и в СМИ.

По данным издания, в Львовском областном совете уже провели голосование за переименование РФ в Московию. Эту идею поддержали 59 депутатов. Авторы инициативы указали, что использование названия Россия представляет серьезный вызов идентичности народа Украины.

В ноябре омбудсмен по украинскому языку Тарас Креминь выступил за смену 20 названий населенных пунктов на русском языке. В частности, он указал на названия Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч. По его мнению, в этих топонимах есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания.