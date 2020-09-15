facebook_pixel
    15 сентября 2020, 16:03

    Зеленский анонсировал следующий саммит «Нормандской четверки»

    Андрей Иванов

    Следующий саммит глав России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» состоится после встречи политических советников. Все лидеры уже подтвердили свое согласие на встречу на высшем уровне, заявил лидер Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Австрии. Трансляцию его выступления провели в Facebook.
    Зеленский анонсировал следующий саммит «Нормандской четверки»

    «Будет встреча. Я знаю, что в течение — не могу обещать, но мне кажется, — в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров „Нормандской четверки“. По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — заявил Зеленский.

    Ранее прошла встреча политических советников глав государств «Нормандской четверки». Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам мероприятия заявил, что в переговорах не достигли никакого прорыва.

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что во время «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года президент России Владимир Путин уважительно беседовал с Зеленским и пытался найти решение по Донбассу. Киев фактически не выполнил данные Москве обещания, а это значит, что переговоры были провальными.

    Новости SMI.FM