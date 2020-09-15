Зеленский анонсировал следующий саммит «Нормандской четверки»

«Будет встреча. Я знаю, что в течение — не могу обещать, но мне кажется, — в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров „Нормандской четверки“. По крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — заявил Зеленский.

Ранее прошла встреча политических советников глав государств «Нормандской четверки». Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам мероприятия заявил, что в переговорах не достигли никакого прорыва.

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что во время «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года президент России Владимир Путин уважительно беседовал с Зеленским и пытался найти решение по Донбассу. Киев фактически не выполнил данные Москве обещания, а это значит, что переговоры были провальными.