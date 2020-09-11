Встреча советников глав «нормандской четверки» снова не стала прорывом

Во время встречи политических советников глав государства «нормандской четверки» состоялся обстоятельный разговор. Возможно, будет принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок. Однако говорить о прорыве в переговорах пока рано.

Об этом ТАСС сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь, — сказал он. — Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», — сообщил Козак.

Он уточнил, что время понадобилось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого комплекса мер и прочих минских соглашений. Дмитрий Козак напомнил, что в последнее время из Киева звучали разноголосые интерпретации и толкования договоренностей. В том числе, должна ли Украина их соблюдать.

Политсоветник российского президента отметил, что в предыдущие три месяца по вопросу дополнительных мер по прекращению перестрелок сторонам договориться не удавалось.

«Окончательный финальный документ мы договорились, поскольку его не удалось согласовать в деталях, досогласовать в телефонном режиме», — добавил Дмитрий Козак.

Ранее киевские власти сообщали, что встреча в формате «нормандской четверки» состоится осенью.