Киев не выполнил обещаний, которые прозвучали на встрече «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе назвали «дипломатическим провалом».

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что встреча российского лидера Владимира Путина и его коллеги Владимира Зеленского проходила непросто. Его цитирует газета «Известия».

На саммите 2019 года, подчеркнул Богдан, Путин разговаривал с Зеленским «очень уважительно» и пытался отыскать решение проблемы по Донбассу. Сейчас положение дел поменялось кардинальным образом.

«Это называется „дипломатический провал“. Значит, переговоры прошли плохо», — сказал бывший руководитель президентской администрации.

Он подчеркнул, что Киев из множества данных Москве обещаний фактически ничего не выполнил.

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев предупредил, что из-за Владимира Зеленского настанет конец Украины. Страна лишится всего, поскольку нынешний президент «не понимает, что делает».