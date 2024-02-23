Мир 23 февраля 2024, 00:04 Джо Байден встретился с семьей Навального Белый дом: Байден встретился с Юлией Навальной и анонсировал новые санкции РИА «Новости»

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Во время встречи американский лидер подтвердил, что администрация США в ближайшие дни объявит о новых антироссийских санкциях в ответ на смерть Алексея Навального.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее тоже предупредил об ограничениях в адрес России из-за смерти осужденного блогера.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что вдова Навального выглядит счастливой, несмотря на гибель супруга. По его словам, Юлия «ждала этого события все эти годы».