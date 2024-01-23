Мир 23 января 2024, 13:19 «Здравый смысл все-таки возобладает». Кремль — об отзыве иска по смоленской авиакатастрофе Пресс-секретарь Песков поддержал отзыв иска Польши по смоленской авиакатастрофе РИА «Новости»

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Польша отозвала иск в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости закрыть эту тему и двигаться дальше, сообщили «Известия».

Он отказался от имени российских властей давать оценку по этому вопросу. Дмитрий Песков сказал, что нужно дополнительно изучить документы. Но он выразил надежду на то, что тему ответственности России за смоленскую авиакатастрофу закроют.

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«Хотелось бы, конечно, чтобы эта страница была перевернута. Надеемся, что так оно со временем и будет, что здравый смысл все-таки возобладает», — сказал он.

Позиция России, как и причина авиакатастрофы, по словам Дмитрия Пескова, давно известны. Он заявил, что страна всегда выступала против политизации крушения самолета.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, его женой и другими пассажирами 10 апреля 2010 года упал под Смоленском, напомнил RT. Межгосударственный авиационный комитет возложил вину на летчиков. Польское правительство планировало отсудить у России 250 тысяч долларов через ЕСПЧ.