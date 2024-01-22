Мир 22 января 2024, 17:47 Польша окончательно отказалась от иска к России в ЕСПЧ по делу о крушении самолета под Смоленском Польша официально отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе 2010 года РИА «Новости»

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Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу о крушении самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Сообщение об этом опубликовал польский МИД.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года», — процитировало МИД Польши РИА «Новости».

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Речь идет о договоре, который подписал являвшийся тогда главой МИД Польши Збигнев Рау, тогдашний председатель подкомиссии по повторному расследованию катастрофы Антони Мачеревич и адвокат, представляющий Emmerson Consulting International Ltd, Бен Эммерсон. По соглашению, юридическая контора Эммерсона должна была подготовить иск в ЕСПЧ почти на 250 тысяч долларов. Предполагалось привлечь Россию к ответственности за то, что она якобы нарушила права человека в связи с авиакатастрофой.

О том, что правительство Польши намерено отказаться от судебной тяжбы с Россией из-за неоправданных расходов, ранее заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Погибли почти 100 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с женой. По делу о катастрофе хотели арестовать трех российских диспетчеров.