Эксклюзив 17 декабря 2023, 14:42 Неудобная правда. Почему Польша отказалась от обвинения России в крушении Ту-154 Политолог Светов: закрытие комиссии по крушению Ту-154 ничего не изменит для РФ РИА «Новости»

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Многие годы Польша продолжала расследовать крушение самолета Ту-154 под Смоленском, разыскивая «российский след» в гибели президента Леха Качиньского. Спустя 13 лет Минобороны республики решило закрыть комиссию по расследованию авиакатастрофы, после чего замглавы ведомства Цезарь Томчик назвал это событие «концом лжи польского государства». О том, как прекращение расследования крушения и снятие «обвинений» с России отразятся на российско-польских отношениях, «360» рассказал политолог Юрий Светов.

Далее — его прямая речь.

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Авиакатастрофу использовали для борьбы с Россией

Та история — это элемент внутренней политики, и он активно используется в политической борьбе между разными силами. Поскольку погиб тогда один из Качиньских, который был официальным президентом, остался второй, его брат-близнец Ярослав Качиньский — «серый кардинал» Польши. Если сначала расследующая комиссия показала, что крушение — вина именно польского экипажа, какого-то генерала, вмешивающегося в управление, то затем, когда начали ухудшаться отношения Польши с Россией, было решено использовать эту ситуацию для обвинений в адрес России.

Тем более, что Ярослав Качиньский очень плохо относился к России, агрессивно. И он никак не мог согласиться с тем, что его брат Лех Качиньский погиб в результате трагической случайности, а не в результате заговора. Поэтому они многие годы скандалили, требовали выдачи разбившегося самолета, уверяли, что там какие-то следы взрывчатки найдены, обвиняли наших солдат, которые там на радиолокаторах сидели.

РИА «Новости»

Туску не нужна история с крушением Ту-154

То есть все эти годы это было одним из важных направлений возбуждения ненависти к России. Теперь партия Качиньского «Право и справедливость» власть потеряла в том смысле, что сформировал правительство Дональд Туск, его главный оппонент. Он не менее антироссийский политик, но ему эта история совершенно не нужна. Она отвлекает внимание и дает какие-то преимущества фракции «Право и справедливость», которая может изображать себя перед польским обществом истинно патриотической партией, из-за ненависти к которой Россия якобы погубила их президента.

Но это все не закончилось. Было объявлено, что эта комиссия закрывается, что все соглашаются с первичными выводами, из-за чего [разбился] самолет. Но тут же последовало заявление председателя этой комиссии, что по закону она работает до 2024 года, что ее никто распустить не может, и так далее. Это же, помимо всего, кормушка. Возглавляет ее отставной генерал, деньги ему платят, он заявления делает, он в центре общественного внимания. А закроют комиссию — и никому он не будет нужен. Поэтому, думаю, еще потолкаются они на эту тему.

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Польша все равно будет против России

Никакого отношения к российско-польским отношениям это заявление не имеет и никак не скажется на них. [Президент России Владимир] Путин правильно сказал, что мы ни с кем не портили отношения. Это с нами их портят.

Польша хочет быть «любимой женой» Соединенных Штатов Америки в Европе. Она провозгласила свою позицию, она будет хабом, через который идет оружие в Европу, прежде всего, на Украину. Она объявила, что резко увеличивает оборонный бюджет, она создает, может быть, крупнейшую армию в НАТО после Турции и Соединенных Штатов. Вот ее задача.

Такие пустяки, как погибший 15 лет назад президент, они в расчет не будут брать. Это все другое, и не будет иметь никакого значения. Не забывайте, что Дональд Туск — один из бывших руководителей Европейского союза, человек, который избирался под одним лозунгом. Если предыдущая партия испортила отношения с Европейским союзом, то он хочет с Европейским союзом: а) наладить нормальные отношения; б) стать одним из лидеров в Европейском союзе и одним из лидеров НАТО. А ради этого надо быть еще больше антироссийским, чем американцы.