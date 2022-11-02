Байден перепутал Украину с Ираком и снова забыл, как умер его сын | 360°

Мир 02 ноября 2022, 00:57 Байден перепутал Украину с Ираком и снова забыл, как умер его сын Президент США Байден в своей речи назвал Украину Ираком

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Президент США снова опозорился во время публичного выступления. Он заявил, что инфляция сейчас является мировой проблемой из-за конфликта в Ираке, имея ввиду Украину. После извинений он попытался объяснить свою оговорку тем, что он думает об Ираке из-за своего сына.

«Я думаю об Ираке, потому что там погиб мой сын», — сказал Байден.

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У Байдена два сына. Старший сын Бо действительно служил в Ираке в 2008–2009 годах. Он умер в 2015 году от рака мозга. Младший сын Хантер жив и здоров.

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Это не первый конфуз президента США. Недавно Байден перепутал количество штатов в стране. Он сообщил, что побывал в 54 штатах Америки, хотя их всего 50. Пользователи соцсетей жестоко раскритиковали его за эту ошибку, назвав ее позорной. Некоторые предположили, что президент «потерял рассудок».

Также Байден часто ищет выход с трибун. На прошлой неделе он говорил речь в Сиракузах. После окончания выступления он не смог сориентироваться, где его место. Глава Белого дома буквально застыл в неестественной позе, не зная, куда идти.