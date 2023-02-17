Мир 17 февраля 2023, 02:43 Белый дом назвал далекими от реальности претензии к возрасту Байдена Белый дом: претензии к возрасту Байдена далеки от реальности РИА «Новости»

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Претензии к возрасту президента США Джо Байдена не отражают реальности, в которой он достигает успехов. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«Может, они забыли о победах президента за последние два года, но я рада напомнить в любое время», — сказала Жан-Пьер.

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Оппоненты главы Белого дома, по ее словам, предсказывали поражение Байдена на президентских выборах 2020 года. Однако он победил и с тех пор предпринимает действия для укрепления экономики США.

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Официальный представитель Белого дома ответила на просьбу прокомментировать заявление бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Ранее она призвала оценивать ментальное состояние политиков после 75 лет. Помимо этого Хейли заявила, что США не преуспеют, если продолжат полагаться на тех, чей расцвет пришелся на прошлый век. Никки Хейли объявила также о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

Президенту США Джо Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он является старейшим главой государства в истории страны.

В середине февраля Байден заявлял, что пока не готов принять решение о том, будет ли участвовать в выборах, в 2024 году. На вопрос журналиста, присутствует ли здесь скрытый мотив, глава Белого дома ответил отрицательно.