Здание библиотеки и 9 многоэтажек пострадали при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о двух обстрелах со стороны ВФУ по двум населенным пунктам республики. В Первомайске повреждено здание Центральной библиотеки.

Сводка опубликована по состоянию на 07:00 26 марта. Помимо библиотеки, в Первомайске повреждены девять многоэтажных домов.

Также ВСУ в 05:55 обстреляли населенный пункт Ясиноватая, расположенный чуть севернее Донецка. По нему выпустили 40 ракет из БМ-21 «Град». Об этом доложил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня ДНР.

Ранее Минобороны РФ подвело итоги первого месяца спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Основные задачи первого этапа выполнены, украинская армия понесла серьезные потери в авиации и флоте — эти направления ВСУ, по данным ведомства, практически полностью уничтожены. Кроме того, серьезно пострадали системы ПВО, большой урон нанесен сухопутной армии.

Вооруженные силы России заблокировали ряд крупных городов Украины — Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской.