Минобороны подвело итоги первого месяца спецоперации на Украине

Завершился первый месяц спецоперации. Минобороны провело брифинг, на котором подвело итоги кампании. Их описал представитель ведомства, первый заместитель начальника Генерального штаба Сергей Рудской. Он рассказал о потерях ВСУ.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены», — отметил Рудской.

Также он заявил, что украинская армия понесла серьезные потери в авиации и флоте. По данным Минобороны, эти направления ВСУ почти полностью уничтожены.

Серьезно пострадали системы ПВО. Сухопутной армии также нанесен большой урон. Украинцы потеряли около 11,5% живой силы, повреждено много боевой техники.

Вооруженные силы (ВС) России заблокировали ряд крупных городов Украины — Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под их контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Рудской заявил, что ВС достигли больших успехов в Донбассе. Больше половины территории региона освобождено от нацистов. Зачищено 54% ДНР и 93% ЛНР. Под контроль народных милиций республик перешли 276 населенных пунктов.