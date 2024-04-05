Мир 05 апреля 2024, 18:41 Заседание СБ ООН прервали из-за землетрясения РИА «Новости»

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Заседание Совбеза ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке ненадолго прервалось из-за тряски, похожей на землетрясение. Позже выяснилось, что возле города действительно зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, а магнитуда землетрясения на западе от Манхэттена составила 4,8. Об этом написало РИА «Новости».

Тряску в зале Совбеза ощутили около 17:20 по московскому времени. Дипломаты и журналисты встревожились, звучали вопросы: «Что это было?». Ход заседания прервался на несколько секунд.

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Последствия землетрясения оцениваются.

На Тайване 3 апреля произошло самое мощное землетрясение за 25 лет. Магнитуда составила 7,2. Известно о девяти погибших и 1038 пострадавших. Позже, 4 апреля, землетрясение магнитудой 6,0 случилось в Японии. В ночь на четверг подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай (магнитуда — 5,5).