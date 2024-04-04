Мир 04 апреля 2024, 08:16 Число пострадавших при землетрясении на Тайване выросло до 1038 China Times: число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 China Times/XinHua / Global Look Press

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Количество пострадавших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до 1038, сообщила местная газета China Times, сославшись на представителей пожарной службы. До этого последняя информация поступала о 1011 раненых.

«Девять человек погибли, 1038 получили ранения», — говорится в материале.

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Из-за разрушения инфраструктуры десятки жителей и туристов оказались заблокированы в горах. Известно, что в ловушке находятся 93 человека. Еще с 52 не удается связаться.

Землетрясение, случившееся 3 апреля, стало самым мощным на острове за 25 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. Тем не менее некоторые местные жители отнеслись к происходящему философски, пояснив, что на Тайване «все это привычно для людей».

Утром 4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии у побережья префектуры Фукусима. Ночью подземные толчки начались в китайской провинции Цинхай. Магнитуда землетрясения достигла 5,5. Информации о пострадавших и разрушениях нет.