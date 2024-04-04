Экология 04 апреля 2024, 06:36 Мощное землетрясение произошло у берегов Японии Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фукусимы в Японии

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В Японии утром 4 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,0. Подземные толчки зафиксировали у побережья префектуры Фукусима, сообщили «Известия» со ссылкой на данные местного метеоагентства.

Приборы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0, очаг находился на глубине 40 километров недалеко от Фукусимы. Подземные толчки ощутили жители 19 префектур, в том числе города Токио. Информация о пострадавших не поступала.

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В предыдущий день в Японии объявили об угрозе цунами. Трехметровая волна достигла острова Енагуни.

Крупнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой от 7,2 случилось 3 апреля на Тайване. Пострадали более 700 человек, погибли не менее четырех. Многие жители и туристы оказались заблокированными в горах из-за разрушенной инфраструктуры. Очевидцы рассказали «360» о нескольких подземных толчках. Власти Филиппин призвали эвакуироваться из прибрежных районов на возвышенности. Сейсмическую активность зафиксировали на северо-западе Китая.