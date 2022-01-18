Заседание по делу Порошенко о госизмене перенесли на 19 января

Печерский районный суд Киева перенес заседание об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене. Слушание назначено на 19 января.

После заседания Порошенко вышел из здания суда и выступил перед своими сторонниками, отметил RT.

«Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00 (15:00 по московскому времени)», — написал депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Заседание суда, на котором рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о госизмене и реализации угля из Донбасса, началось в Киеве в понедельник, 17 января.

В этот же день украинский «24 канал» со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что во время слушания судье Алексею Соколову стало плохо. Мужчине, как отмечал телеканал, вызвали скорую помощь. Позже канцелярия Печерского районного суда Киева опровергла эти сообщения. Там заявили, что не в курсе, кто распространил такую информацию — на момент комментария судья находился в совещательной комнате.

В декабре 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Порошенко, что его подозревают в госизмене и содействии терроризму. После этого бывший президент покинул страну. Утром 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. После прилета он самостоятельно отправился в Киевский суд для участия в судебном заседании.