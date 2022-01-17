Киевский суд опроверг слухи о вызове скорой для судьи по делу Порошенко

Канцелярия Печерского районного суда Киева опровергла сообщения о том, что судье стало плохо во время заседания по делу экс-президента Украины Петра Порошенко. Сейчас судья находится в совещательной комнате.

«Не знаем, кто распространил эту информацию, судья находится в совещательной комнате», — заявили изданию «Страна.ua» в канцелярии суда.

Ранее украинский «24 канал» со ссылкой на своего корреспондента написал, что судье Алексею Соколову стало плохо во время слушания по делу Порошенко. Телеканал заявил, что мужчине вызвали скорую помощь.

Ранее Порошенко вернулся на Украину из дипломатического турне. Он отказался брать повестку от приставов и сам приехал на заседание суда. Государственное бюро расследований в декабре 2021 года сообщило политику, что его подозревают в госизмене и содействии терроризму. После этого Порошенко покинул страну.

Украинские правоохранители внесли экс-президента в базу розыска, но убрали его из списка, когда он вернулся на Украину. Теперь Порошенко должны огласить меру пресечения.