Порошенко самостоятельно отправился в Киевский суд, отказавшись получать повестку

Бывший президент Украины Петр Порошенко самостоятельно отправился в Киевский суд для участия в судебном заседании после прилета из Варшавы. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

По данным источника издания, политик отказался от получения повестки в суд от сотрудников правоохранительных органов. Порошенко сообщил собравшимся в аэропорту сторонникам, что отправляется в суд, где рассмотрят его дело о якобы государственной измене.

«Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали», — рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Порошенко утром 17 января прилетел в Киев из Варшавы, в аэропорту его встретили несколько тысяч сторонников, сообщила газета «Известия».

«Сейчас я двигаюсь в суд, где мы дадим им бой и покажем их прелживую антигосударственную сущность», — заявил Порошенко. Судебное заседание запланировано на 12:00 по московскому времени.

Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.

Также бывшему украинскому президенту инкриминируют превышение должностных полномочий.