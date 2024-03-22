Мир 22 марта 2024, 15:54 Набиуллина пригрозила Западу ответом в случае использования российских активов Центробанк ответит Евросоюзу на использование замороженных российских активов Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Центробанк примет ответные меры, если Евросоюз попробует использовать замороженные активы России. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило РИА «Новости».

«Что касается действий Евросоюза по замороженным активам, будут приняты решения, и мы будем принимать соответствующие меры для того, чтобы защитить наши интересы», — сказала она.

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Запад пытается узаконить изъятие замороженных российских активов, несмотря на то, что это ударит по экономике и имиджу некоторых стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что абсурдно считать, будто эти активы никому не принадлежат.

При этом премьер-министр Бельгии Александр де Кроо утверждает, что изъятие необходимо провести безупречно с юридической точки зрения. Сейчас государства обсуждают юридическую базу для использования 90% доходов для закупки вооружения украинской армии.