Мир 22 марта 2024, 14:25 Должно быть «пуленепробиваемым». Премьер Бельгии — об изъятии российских активов Премьер Бельгии де Кроо: изъятие активов РФ нужно сделать «пуленепробиваемым» Unsplash

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Изъятие доходов от замороженных российских активов необходимо провести безупречно с юридической точки зрения, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Его слова привела «Российская газета».

Глава правительства считает, что финансовым рынкам будет трудно «переварить» изъятие ценных бумаг.

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«Для действий с российскими активами необходим высокий уровень финансовой стабильности, а решение должно быть юридически пуленепробиваемым», — подчеркнул политик.

Сейчас обсуждают юридическую базу для использования 90% доходов для закупки вооружения украинской армии, отметил премьер-министр.

Накануне де Кроо заявил, что Бельгия поддерживает изъятие доходов от российских активов на нужды Украины. Такое решение однозначно имеет смысл, заявил глава правительства. По его словам, другие лидеры европейских стран давали только положительные комментарии по этому вопросу.