Коронавирус в России и мире. Главное на 19 августа

По всему миру COVID-19 заразились почти 22 миллиона человек. С начала эпидемии инфекцию подхватили 932 493 россиянина. За сутки в России подтвердили 4748 случаев коронавируса.

В России

Число подтвержденных случаев в России не превышает пяти тысяч уже три дня подряд. При этом пандемия за сутки унесла жизни 132 пациентов. Всего скончавшихся 15 872.

Московская область вошла в число регионов с наибольшим иммунитетом к коронавирусу среди жителей. Он появился у 20% жителей региона. Те же показатели у Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Тюменской, Астраханской областей и Татарстана.

18 августа стало известно, что у главы Минэнерго Александра Новака был выявлен коронавирус.

Минздрав опубликовал первые кадры с производства российской вакцины от коронавируса, которую разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил, что человек может повторно заразиться коронавирусом через два-три месяца после выздоровления. Это происходит из-за того, что антитела к вирусу быстро исчезают.

В Подмосковье запустили интерактивную карту пунктов приема анализов на COVID-19. Ознакомиться с ней можно на региональном портале госуслуг.

Главный редактор российского издания об играх GameMAG Михаил Шагинян умер от коронавирусной инфекции в 32 года.

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройкой лидеров по количеству больных СОVID-19 по-прежнему остаются США (5,4 миллиона человек), Бразилия (3,3 миллиона) и Индия (2,7 миллиона).

При этом американцы продолжают игнорировать медицинские маски и другие эпидемические правила. YouTube-блогер Аллен Пэн, кажется, решил эту проблему. Он собрал из подручных средств «пистолет», который стреляет в лицо человеку маску и сразу же ее фиксирует.

Ученые из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии сделали шокирующее открытие — состояние психики напрямую влияет на риск заражения COVID-19, тяжесть симптомов и возможность летального исхода.

Стало известно, что вакцина от SARS-cov-2, которую разрабатывает китайская корпорация Sinopharm, поступит на мировой рынок в декабре 2020 года. Она будет стоить около 150 долларов.