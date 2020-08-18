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    18 августа 2020, 20:30

    Генеральный директор ВОЗ: «COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов»

    Дарья Морозова

    Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что вспышка любой новой болезни является тяжелой для медицины, но коронавирус по определенным причинам оказался сложнее большинства случаев. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, Гебрейесус уточнил, что «национализм в сфере поставок» усугубил ситуацию с пандемией.

    «С точки зрения логистики COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались», — заключил он.

    Новости SMI.FM