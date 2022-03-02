Экономист оценил последствия резкого роста цен на нефть и газ для России

Резкое подорожание энергоносителей будет сейчас плюсом для российской казны. За счет этого бюджет будет в профиците, то есть отечественные нефтегазовые компании смогут порадовать своих акционеров, заявил в эфире «360» независимый экономический аналитик Александр Разуваев.

Он отметил, что хотя Запад будет стремиться сокращать закупки энергоносителей у России, поменять системы хозяйства за один день нельзя.

«Пока это хорошо (высокие цены энергоносители — прим. ред.), бюджет будет в профиците. Российские нефтегазовые компании порадуют своих акционеров. Нельзя поменять систему хозяйства за один день. Но запад будут сокращать свои закупки и прежде всего закупки нефти и газа. Мы навсегда поссорились с Западом», — сказал Разуваев.

Эксперт обратил внимание, что у России есть и другие рынки сбыта, в частности, восточные страны. «И я надеюсь на рынок Евразийского союза. Что он будет расширяться. Главное сейчас — наша внутренняя история, нам нужна валюта, чтобы стабилизовать баланс торговый экспорта и импорта. Ситуация очень форс-мажорная», — добавил специалист.

Разуваев добавил, что сейчас многие банки повышают ставки по рублевым депозитам. По его мнению, если открывать такие вклады, лучше идти в государственные банки, там вкладчикам ничего грозить не должно. К тому же в России есть система страхования вкладов.

«Но береженого Бог бережет. Можно рискнуть и разместить [деньги] на год. Если есть лишние деньги, можно купить акции», — заключил эксперт.