В понедельник, 7 марта, цена нефти марки Brent превысила отметку в 130 долларов за баррель. Стоимость побила пиковый показатель 2012 года, когда черное золото превысило в цене 128 долларов, сообщило РИА «Новости».

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 02:28 по московскому времени, цена майских фьючерсов на нефть Brent подскакивала до 129,06 доллара за баррель — на 9,35%. Апрельские фьючерсы на WTI выросли в цене до 126,12 доллара — на 9,68%.

Также из данных торгов следует, что в 02:06 стоимость нефти марки Brent достигала примерно 130,3 доллара. Максимальное значение было 130,89 доллара.

Исторический максимум цены нефти Brent был установлен в 2008 году. Тогда стоимость перешла за отметку 143 долларов за баррель.

Антироссийские санкции, которые накладывают страны Запада, повредят экономике Германии. Немецкий экономист Даниэль Штельтер объяснил, что если Евросоюз откажется от российских энергоносителей, то в ФРГ поднимется рост цен и начнется застой в экономике. Это, по его словам, непременно скажется на продовольственной сфере. Штельтер предупредил, что зависимость немецкой экономики от России очень высока.