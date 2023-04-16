Мир 16 апреля 2023, 16:44 Запрет Польши и Венгрии на ввоз украинского в ЕК сочли неприемлемым ЕК назвала неприемлем решение Польши и Венгрии о запрете ввоза зерна РИА «Новости»

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Еврокомиссия сочла неприемлемыми запреты властей Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины. С таким заявлением выступили представители пресс-службы ЕК, сообщил ТАСС.

В пресс-службе отметили, что Еврокомиссия в курсе решения Польши и Венгрии ввести запреты на поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины.

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На фоне этого в ЕК решили напомнить, что торговая политика Евросоюза представляет исключительную компетенцию всего сообщества, в связи с этим любые односторонние действия считаются неприемлемыми.

Польша 15 апреля заявила о временном запрете на ввоз украинской сельхозпродукции. Он продлится до 30 июня и затронет зерно, мясо, яйца, молоко и молочные продукты. Следом за польским правительством аналогичное решение приняли власти Венгрии.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь пояснил, что запрет ввели на фоне отсутствия мер со стороны ЕС по решению проблем, вызванных поставками дешевой украинской продукции, переизбыток которой наблюдается в Европе.