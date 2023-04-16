Мир 16 апреля 2023, 00:08 Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины Власти Польши запретили импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня РИА «Новости»

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Власти Польши вынесли запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня. Об этом сообщило министерство развития и технологий республики в своем Twitter.

«До 30 июня 2023 года устанавливается запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Республики Польша», — сказано с сообщении.

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Запрет распространяется на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна, конопли. Это же касается фруктов, овощей, продуктов переработки из них, вина, говядины и телятины. Нельзя будет ввозить в Польшу украинские молоко и молочные продукты, свинину, баранину, козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт.

Аналогичный запрет на импорт украинских продуктов ввела и Венгрия. Там ограничения также будут действовать до 30 июня, до этого времени республика ожидает от ЕС мер по поддержке своих аграриев. Будапешт ко всему прочему рассчитывает на пересмотр беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины.

Накануне Украина обвинила Польшу в том, что она нарушила договор между двумя странами, решив остановить ввоз украинского зерна. По мнению украинского Минсельхоза, приостановка импорта противоречит договоренности, согласно которой пшеница, кукуруза и подсолнечник с Украины будут идти через Польшу транзитом до 1 июля 2023 года.