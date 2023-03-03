Мир 03 марта 2023, 17:26 Записи черного ящика рухнувшего вертолета главы МВД Украины расшифровали во Франции Премьер Шмыгаль: во Франции расшифровали записи черных ящиков вертолета главы МВД Украины Википедия

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Французские специалисты расшифровали информацию с черных ящиков из рухнувшего вертолета, на котором разбился руководитель МВД Украины Денис Монастырский. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, его слова привел ТАСС.

«Расследование продолжается, данные с расшифрованного черного ящика мы уже получили из Франции», — сказал он.

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Вертолет, на борту которого находился Монастырский и еще восемь человек, рухнул на территории детского сада в населенном пункте Бровары Киевской области 18 января. Кроме пассажиров вертолета, погибли еще 14 человек, а также 25 получили ранения, среди них — 11 детей.

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МВД Украины сообщало, что предварительной причиной крушения стала ошибка пилота, который двигался в условиях плохой видимости и не заметил угол жилого дома.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что катастрофа якобы произошла из-за проводимой Россией специальной операции, за что его жестко раскритиковали британские пользователи соцсетей.