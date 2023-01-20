Мир 20 января 2023, 08:50 «Наглый мошенник». Британцев разгневали слова Зеленского о крушении вертолета в Броварах Читатели Daily Mail возмутились словами Зеленского о крушении вертолета в Броварах Национальная полиция Украины

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Предположение президента Украины Владимира Зеленского о причастности России к падению вертолета в Броварах возмутило читателей британской газеты Daily Mail. Свое мнение они оставили в комментариях к статье на сайте издания.

Украинский президент выступил в онлайн-режиме на Давосском экономическом форуме, предположив, что крушение вертолета с руководством МВД произошло в результате российской специальной операции, а не несчастного случая.

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«Идиот Зеленский сам оказался несчастным случаем. Он должен уйти, просто отвратительный человек. Хватит прыгать под его дудку, вам не видно, что он наглый мошенник?» — написал читатель.

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Другой подписчик газеты предложил западным правительствам поддерживать Зеленского.

«Мне кажется, этого парня пора убрать. Как минимум перестать его поддерживать. Еще год [назад никто] не знал о таком хапуге-миллионере, а сейчас он, кажется, достраивает свой особняк в Британии», — добавил он.

Транспортный вертолет рухнул в Броварах неподалеку от детского сада, ЧП произошло 18 января. В результате катастрофы погибли 14 человек, среди которых семь высокопоставленных сотрудников МВД, в том числе глава ведомства Денис Монастырский.