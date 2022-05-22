Запасы военной техники и вооружения Евросоюза истощились из-за поставок на Украину, признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем воскресном блоге.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков», — заявил Боррель, имея в виду систему обороны ЕС.

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы, чтобы обеспечивать собственную безопасность, подчеркнул евродипломат. Нужны современные ВС, которые «будут стремиться наращивать возможности и силы», заявил он.

Ранее Боррель отметил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончилось вооружение, техника и боеприпасы. По его словам, наступил «критический этап» боевых действий. Глава евродипломатии уверял, что у ЕС хватит ресурсов для обеспечения бесперебойных поставок.

Помогая Украине вооружением, Евросоюз ставит перед собой задачу «ослабить военную машину» России без реального противостояния, заявил верховный представитель ЕС. При этом он добавил, что ЕС не хочет воевать с Россией.